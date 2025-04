Il grido del Papa | più sicurezza per i medici

Papa. Al pian terreno, al pronto soccorso, come in tutti i pronto soccorso e in tanti reparti, l’atmosfera non è così ovattata, protetta. Nel 2024 si sono contate 18mila aggressioni a sanitari, e nel 69% dei casi l’aggressore era il paziente. In 38 giorni al Gemelli, Francesco ha avuto modo di curarsi, ma anche la voglia di sentire come se la passa il personale. "Male Santità, perché capita spesso che all’ospedale ci finiamo noi, per mano di chi vorremmo accudire". Dev’essere andata così, se nel Giubileo della sanità Francesco ha dedicato una notazione, un monito sulla sicurezza degli operatori. Un’aggiunta insolita, forse inedita per un Pontefice, certo frutto della sua esperienza recente, dolorosa. Quotidiano.net - Il grido del Papa: più sicurezza per i medici Leggi su Quotidiano.net Al decimo piano del Gemelli non circolano violenti, malintenzionati. Soprattutto se è ricoverato il. Al pian terreno, al pronto soccorso, come in tutti i pronto soccorso e in tanti reparti, l’atmosfera non è così ovattata, protetta. Nel 2024 si sono contate 18mila aggressioni a sanitari, e nel 69% dei casi l’aggressore era il paziente. In 38 giorni al Gemelli, Francesco ha avuto modo di curarsi, ma anche la voglia di sentire come se la passa il personale. "Male Santità, perché capita spesso che all’ospedale ci finiamo noi, per mano di chi vorremmo accudire". Dev’essere andata così, se nel Giubileo della sanità Francesco ha dedicato una notazione, un monito sulladegli operatori. Un’aggiunta insolita, forse inedita per un Pontefice, certo frutto della sua esperienza recente, dolorosa.

Papa Francesco, il nuovo bollettino: "Lieve miglioramento, non ha più crisi asmatiche" - hanno voluto raggiungere piazza San Pietro per partecipare al rosario per la salute del Papa che si è concluso con un applauso e con il grido "Viva il Papa" dal fondo della piazza. (msn.com)

Summit sui diritti dell'infanzia, il Papa: "Ascoltare il grido dei bambini, no a guerra e povertà" - No. Non è accettabile e dobbiamo resistere all'assuefazione” ha detto papa Francesco aprendo il Summit sui diritti dei bambini, che ha voluto personalmente. “L'infanzia negata è un grido ... (msn.com)