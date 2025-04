Guerra a Gaza le news in diretta | Netanyahu oggi incontra Trump in Usa Idf ordina evacuazione forzata per la zona centrale della Striscia

Guerra Medio Oriente, Nyt pubblica video ambulanze colpite a Gaza con le luci accese. Raid israeliano sulla moschea a Khan Younis, decine di morti: 5 sono bambini | Netanyahu: grazie all'Ungheria, ci difende nell'Ue. Hamas lancia 10 razzi nel sud di Israele. Netanyahu chiede una risposta "forte". Nuove proteste a Gaza, 'basta guerra, Hamas lasci il potere'.

