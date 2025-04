Tpi.it - Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie

Non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, dove i morti hanno superato le 50mila vittime dal 7 ottobre 2023, data di inizio della guerra. Tel Aviv ha ripreso anche gli attacchi aerei contro Hezbollah in Libano e non smette di bombardare depositi di armi e obiettivi ostili in Siria, mentre gli Stati Uniti continuano a colpire gli Houthi in Yemen. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 7 aprile 2025, sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, con gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l'Iran.