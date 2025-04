Juventusnews24.com - Kalulu alla RAI: «Dobbiamo dare tutto, abbiamo partite alla nostra portata. Penso che avremmo meritato più del pareggio»

di Redazione JuventusNews24RAI dopo il match pareggiato dJuve contro la Roma: tutte le dichiarazioni del difensore bianconeroIl difensore della Juve Pierreha parlatoRAI dopo ilcontro la Roma.– «Nel primo tempo eravamo messi molto bene, a livello fisico, nei duelli, anche come l’impostato con la p. Hanno avuto poche occasioni e l’gestito bene. il fatto che abbiano fatto subito gol nel secondo tempo ha fatto un po’ di danni, ma ci siamo subito ripresi. Loro erano molto in fiducia, si è visto, mache eravamo tutti dentro per fare qualcosa in più, meritavamo di più».GOL SUBITO – «Sì, quando sei un difensore ti prepari per non prendere gol. E’ sempre una cosa che fa un po’ male a livello personale, perchè possiamo sempre fare di più, avere una pressione migliore, reagire più velocemente, Possiamo rivedere la partita con calma, con freddezza e cedere che cosafatto bene, che cosa potevamo migliorare e si va avanti».