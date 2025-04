Borse asiatiche apertura in forte ribasso | crollano Hong Kong e Shanghai

Hong Kong e della Cina crollano all'apertura dei mercati di fronte a una guerra commerciale globale in espansione e ai timori che questa possa scatenare una profonda recessione. L'indice Hang Seng di Hong Kong è crollato di oltre il 10% nelle contrattazioni mattutine, il che, se sostenuto, rappresenterebbe il più grande calo giornaliero del benchmark dalla crisi finanziaria globale del 2008. I titoli bancari sono crollati: le azioni di HSBC e Standard Chartered quotate a Hong Kong sono crollate del 15%. I titoli automobilistici e tecnologici hanno subito il peso maggiore della svendita. L'indice Hang Seng Technology è sceso dell'11,15%. Il gigante della tecnologia Alibaba (09988.HK) è crollato del 12,55%,

