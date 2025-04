Ilgiorno.it - I luoghi imperdibili. Ville, Casello e hub: "Ricerca di felicità"

È febbre da Fuorisalone. Ma non tutto è design e per non perdersi nel caos degli appuntamenti meglio segnarsi progetti ed indirizzi che valgono la fatica. Sicuramente interessante capire come sarà la nuova e attesa edizione di Alcova, allestimento pensato e progettato da Joseph Grima di Space Caviar e Valentina Ciuffi di studio Vedèt. Anche per la ottava edizione esce dalle porte di Milano, nel pieno rispetto del progetto di anima nomade. Dopo aver fatto rivivere una ex fabbrica di panettoni, una struttura in cui si filava il cashmere, gli edifici di un ex complesso ospedaliero militare abbandonato, il palcoscenico, come lo scorso anno sarà rappresentato da due magnifichedi stile modernista e barocco, cioè villa Borsani e villa Bagatti-Valsecchi, a Varedo. Gli arredi della villa progettati dallo stesso Borsani verranno temporaneamente rimossi e gli spazi saranno reinterpretati completamente dagli espositori.