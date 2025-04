Le Pen potrebbe essere la prima vittima dei dazi di Trump

Linkiesta.it - Le Pen potrebbe essere la prima vittima dei dazi di Trump Leggi su Linkiesta.it La grande manifestazione del Rassemblement National a sostegno di Marine Le Pen, e contro i giudici che l’hanno condannata per appropriazione indebita, decretandone l’ineleggibilità per i prossimi cinque anni, non è stata davvero all’altezza delle premesse, e tanto meno della propaganda sovranista, che aveva descritto la sentenza come un colpo di stato, un attentato alla democrazia contro il quale il popolo avrebbe dovuto ribellarsi in massa. Jordan Bardella dal palco parla di diecimila presenti. Per le Figaro erano «circa cinquemila, forse meno». Secondo le Monde «la collera del popolo lepenista e un sole generoso non sono bastati a riempire la piccola place Vauban». Salvo che in tv e sui social network, s’intende, perché «la folla è stipata nelle prime file, munite di bandiere tricolori, per offrire ai televisori una resa accattivante.

