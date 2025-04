Love Reason Get Even replica puntata in streaming 7 aprile 2025 | Video Mediaset

aprile 2025 – con la soap turca Love, Reason, Get Even. Nella puntata odierna Esra e Ozan sono in attesa del loro secondogenito e Ozan è particolarmente eccitato dall’arrivo del nascituro. Copre di attenzioni sua moglie fino allo sfinimento di quest’ultima. Atlas, invece, manifesta tutta la sua gelosia nei confronti del fratellino o sorellina in arrivo e i due cercano in tutti i modi di convincerlo che i suoi diritti e i privilegi acquisiti non subiranno alcuna modifica. Elif ed Ekrem sono invece in attesa del benestare dell’assistente sociale in merito alla richiesta di adozione che hanno formulato. Ecco il Video Mediaset con il centoseiesimo episodio. Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 7 aprile 2025 | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7– con la soap turca, Get. Nellaodierna Esra e Ozan sono in attesa del loro secondogenito e Ozan è particolarmente eccitato dall’arrivo del nascituro. Copre di attenzioni sua moglie fino allo sfinimento di quest’ultima. Atlas, invece, manifesta tutta la sua gelosia nei confronti del fratellino o sorellina in arrivo e i due cercano in tutti i modi di convincerlo che i suoi diritti e i privilegi acquisiti non subiranno alcuna modifica. Elif ed Ekrem sono invece in attesa del benestare dell’assistente sociale in merito alla richiesta di adozione che hanno formulato. Ecco ilcon il centoseiesimo episodio.

Love, Reason, Get even, puntata di oggi 7 aprile: Ozan copre di attenzioni Esra. Love, Reason, Get even, anticipazioni ultima puntata 8 aprile: il finale. Love, Reason, Get Even: le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 marzo. Love, Reason, Get even, puntata di oggi 2 aprile: Ozan è geloso di Esra. Love, Reason, Get even, le anticipazioni dell'1 aprile: l'appuntamento di Esra e Ozan. Le trame dal 24 al 28 marzo - Love, Reason, Get even Video. Ne parlano su altre fonti

Love, Reason, Get Even: tutte le novità della puntata del 4 aprile su Mediaset Infinity - Il 4 aprile, la serie "Love, Reason, Get Even" ha presentato un episodio ricco di colpi di scena e conflitti emotivi tra i protagonisti Jessica e Marco, mantenendo alta l'attenzione del pubblico. (gaeta.it)

Love, Reason, Get Even dal 7-8 aprile: lieto fine per Esra e Ozan - Cosa succede in Love, Reason, Get Even dal 7-8 aprile 2025? Anticipazioni della serie turca in esclusiva su Mediaset Infinity. (tvserial.it)

La serie “Love, Reason, Get Even” torna con una nuova puntata il 4 aprile su Mediaset Infinity - Il 4 aprile, l'ultima puntata di "Love, Reason, Get Even" su Mediaset Infinity promette emozioni intense e rivelazioni sorprendenti, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori con colpi di scena av ... (gaeta.it)