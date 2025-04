Iodonna.it - Il look del giorno, con il top da palestra che si allena all’eleganza fuori casa

Chi l’ha detto che il top sportivo si mette solo in? Basta una passerella – e due menti creative come quelle dietro The Attico – per ribaltare le regole del gioco. Non è activewear, è attitude. Non è unda workout, è un’uscita strategica nel campo dello stile. Il top sportivo viene strappato dal suo contesto originale e messo sotto i riflettori, diventando l’ennesima provocazione glam per ragazze alla moda. Come indossale la T-shirt questa primavera: 5da provare X Così anche il reggiseno sportivo si trasforma: da simbolo funzionale del fitness a manifesto di uno stile disinvolto e consapevole.