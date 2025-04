Oasport.it - Tuffi, Pellacani quarta nella finale di Coppa del Mondo a Guadalajara. Noni Belotti/Santoro

L’ultima giornata della prima tappa delladeldisi è chiusa per l’Italia con l’ottimo quarto posto di Chiaradai tre metri. Una gara di alto livello quello della romana, che ha lottato fino all’ultima rotazione per salire sul podio, ma che nulla ha potuto contro le due cinesi Chen Jia (380.55) e Chen Yiwen (372.90) e l’australiana Madison Keeney (352.00), che ha sfruttato al meglio i coefficienti più alti rispetto all’azzurra.Unacomunque ottima quella di, che ha conclusocon il punteggio totale di 324.80, risultando la migliore europea della competizione e precedendo la messicana Lia Yatzii Cueva Lobato (322.20) e la russa Elizaveta Kuzina (321.70). Anon è bastato un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato (71.30) e anche in chiusura un buon doppio e mezzo ritornato carpiato (67.