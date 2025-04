Sequestrato e rapinato in via Taglio | La banda lo seguiva poi l’agguato Colpito in testa e al volto | naso rotto

l'agguato di sabato sera era stato già seguito e minacciato il giorno precedente l'uomo rapinato e Sequestrato nella sua abitazione di via Taglio, in pieno centro. Il particolare emerge dalle testimonianze di queste ore. L'aggredito, 75 anni, è stato percosso e legato alla sedia dai malviventi. Da quanto è possibile al momento ricostruire (le forze dell'ordine stanno attendendo che si riprenda fisicamente e psicologicamente prima di interrogarlo), la banda aveva preso di mira il 75enne già venerdì, tanto che i familiari, che risiedono altrove, erano preoccupati: l'uomo aveva riferito di giovani che lo importunavano, ha parlato di appostamenti sotto il palazzo già ore prima. Erano riusciti a salire fino al suo appartamento, ma attraverso lo spioncino ha visto chi era (da chiarire se avessero qualche tipo di arma in mano, coltello o bastone) e non ha aperto.

