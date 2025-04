Bergamonews.it - “Edificio 3”: “intento assurdo” nella complessità dei rapporti

Bergamo. Ladelle relazioni umane, risultato di incontri di solitudini della vita, è ciò che abita “3. Storia di un” (produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Carnezzeria srls, Timbre4), spettacolo scritto e diretto da Claudio Tolcachir (traduzione di Rosaria Ruffini), proposto fino al 13 aprile all’interno della Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti.Un teatro Donizetti che, sulla scena, presenta l’interno di un ufficio in smantellamento: uno spazio in disuso, dove i PC non funzionano, ma sopravvivono le macchine da scrivere, tra librerie e cassettiere, lampade che ricordano abat-jour e l’insolita presenza di spazzolini e prodotti per l’igiene. Un luogo che da professionale diventa domestico, unico ufficio risparmiato a fronte di diversi altri dell’, in cui si intrecciano le vicende di cinque personaggi, tra commozione ed esiti grotteschi.