Albareto l’idea dei genitori Piazza davanti alla scuola contro la sosta selvaggia | Tutele e benefici per tutti

contro ‘Una Piazza scolastica per Albareto’ che si è tenuto ieri pomeriggio alla Polisportiva Forese Nord. Lo scopo dell’appuntamento, promosso dal Comitato genitori della scuola primaria Bersani, con la collaborazione di genitori ECOattivi e dell’Aps CoCreiamo, era quello di discutere possibili soluzioni per reinventare lo spazio davanti alla scuola, che molti ritengono pericoloso. "La nostra richiesta – dichiara Tina Rendine, referente del Comitato genitori della scuola Bersani – nasce dall’esigenza di rivedere l’area antistante la scuola, che negli orari di ingresso e uscita è presa d’assalto da genitori che parcheggiano anche in seconda e terza fila. Questo luogo va ripensato nell’ottica di tutelare i bambini per poter arrivare a scuola senza fare lo slalom tra le automobili e poter parlare o giocare liberamente in uno spazio sicuro. Ilrestodelcarlino.it - Albareto, l’idea dei genitori. Piazza davanti alla scuola contro la sosta selvaggia: "Tutele e benefici per tutti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Ripensare gli spazi pubblici a partire dai bambini". È questa, in poche parole, la richiesta che emerge dall’in‘Unascolastica per’ che si è tenuto ieri pomeriggioPolisportiva Forese Nord. Lo scopo dell’appuntamento, promosso dal Comitatodellaprimaria Bersani, con la collaborazione diECOattivi e dell’Aps CoCreiamo, era quello di discutere possibili soluzioni per reinventare lo spazio, che molti ritengono pericoloso. "La nostra richiesta – dichiara Tina Rendine, referente del ComitatodellaBersani – nasce dall’esigenza di rivedere l’area antistante la, che negli orari di ingresso e uscita è presa d’assalto dache parcheggiano anche in seconda e terza fila. Questo luogo va ripensato nell’ottica di tutelare i bambini per poter arrivare asenza fare lo slalom tra le automobili e poter parlare o giocare liberamente in uno spazio sicuro.

Albareto, l’idea dei genitori. Piazza davanti alla scuola contro la sosta selvaggia: "Tutele e benefici per tutti". Genitori e bambini a confronto per far nascere una "piazza scolastica" ad Albareto. Ne parlano su altre fonti

Albareto, l’idea dei genitori. Piazza davanti alla scuola contro la sosta selvaggia: "Tutele e benefici per tutti" - Il progetto è stato illustrato dal comitato insieme a Fiab e al gruppo ECOattivi "Questionario sottoposto alla comunità: per l’80% la situazione attuale crea disagi" . (msn.com)

’Una piazza scolastica’. Genitori e Fiab insieme per lanciare il progetto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)