Ruinart e Abba un incontro nel segno della natura

La maison di Champagne per la fiera Miart ha coinvolto l’artista Julian Charrière a interpretare a suo modo il suo messaggio sulla tutelabiodiversità. E ha proposto nei giornirassegna alcuni ristoranti milanesi nell’ideare dei menu in linea con questa filosofia. E Fabiottista, chef del locale in Certosa District, si è distinto con un percorso particolarmente coerente e lineare