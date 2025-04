Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità Buongiorno e buon lunedì dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico intenso sulla carreggiata interna della raccordo anulare traslucide Tuscolana Appia con ripercussioni sulla diramazioneSud in esterna si rallenta altezza svincolo con il tratto Urbano è un incidente crea coda all'altezza lucida Trionfale traffico rallentato per traffico intenso in entrata a partire dal raccordo sul tratto Urbano dellaTeramo sempre in entrata verso il centro Disagi con code sulla via Flaminia Salaria andiamo a sud della capitale per i pendolari della via Pontina rallentamenti tra Pomezia Castel di Decima in direzione del raccordo infine ricordiamo che questa sera sulla tangenziale dalle ore 22 fino alle 6 del mattino compreso domani sera lavori tra lo sbocco della galleria Giovanni XXIII e lo svincolo per corso Francia attivo qui il restringimento di carreggiata è divieto di transito le rampe di immissione è tutto grazie per l'ascolto da Marco sviluppo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici Fabio matita invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità al spa.