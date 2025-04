No all’impianto eolico Incontro con i cittadini

Incontro pubblico sul parco eolico a Caldarola si terrà oggi alle 21.15, nella sala Tonelli. Il progetto è di una multinazionale norvegese con sede in Italia. Il Comune e il comitato No eolico hanno organizzato l'appuntamento per informare la popolazione, grazie all'intervento di esperti del settore. Ci saranno il sindaco Giuseppe Fabbroni, Simone Vitaletti dei Comitati territoriali riuniti di Sassoferrato e Fabriano e promotore di Tess Marche, il delegato Grig per le Marche Aldo Cucchiarini, Jacopo Angelini, scrittore, faunista e storico dell'ambiente, Danilo Baldini, ambientalista e delegato Lac per le Marche, Paolo Bonifazi, docente universitario e portavoce del Comitato spontaneo di Rucce Viacce. Sarà presente anche il consigliere regionale del Pd Romano Carancini. "Sensibilizzare la cittadinanza su questo tema è fondamentale – dice il sindaco Fabbroni – poiché alcuni dati tecnici possono non essere chiari a tutti.

