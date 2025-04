Nella notte uccisi oltre 50 palestinesi a Gaza Israele separa Rafah da Gaza con un nuovo corridoio

Gaza, ripresi dopo la fine del cessate il fuoco tre settimane fa, hanno ucciso tra domenica e lunedì oltre 50 palestinesi, soprattutto minori Nella zona di Khan Younis, secondo la Protezione civile della Striscia. Dalla decisione di proseguire le operazioni militari, lo scorso 18 marzo, almeno altre mille persone sono decedute a Gaza e 100mila sono sfollate dall’area di Rafah, ora separata dal resto del territorio da un nuovo “corridoio” presidiato dall’esercito di Israele.Gli attacchi della notte su Gaza hanno colpito una tenda e una casa nel sud dell’enclave, a Khan Younis, uccidendo dieci tra donne e bambini e cinque uomini, tra cui due giornalisti, secondo l’ospedale Nasser e media locali.Almeno altre quattro persone sono state uccise nel campo profughi di Jabaliya, nel nord, secondo il ministero della Sanità di Gaza. Metropolitanmagazine.it - Nella notte uccisi oltre 50 palestinesi a Gaza, Israele separa Rafah da Gaza con un nuovo corridoio Leggi su Metropolitanmagazine.it I bombardamenti israeliani su, ripresi dopo la fine del cessate il fuoco tre settimane fa, hanno ucciso tra domenica e lunedì50, soprattutto minorizona di Khan Younis, secondo la Protezione civile della Striscia. Dalla decisione di proseguire le operazioni militari, lo scorso 18 marzo, almeno altre mille persone sono decedute ae 100mila sono sfollate dall’area di, orata dal resto del territorio da un” presidiato dall’esercito di.Gli attacchi dellasuhanno colpito una tenda e una casa nel sud dell’enclave, a Khan Younis, uccidendo dieci tra donne e bambini e cinque uomini, tra cui due giornalisti, secondo l’ospedale Nasser e media locali.Almeno altre quattro persone sono state uccise nel campo profughi di Jabaliya, nel nord, secondo il ministero della Sanità di

