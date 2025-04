Serieanews.com - Serie A, i risultati della 31ma giornata: cade l’Atalanta, Roma e Juve non si fanno male

La domenicaA valida per ladi campionato ha visto due big match, quello tra Atalanta e Lazio e. Vediamo tutti iA, inon siAnewsNelladiA due i big match domenicali, due sfida d’alta quota tra squadre in lotta per l’Europa. Vediamo com’è andata e tutti i.Lecce-Venezia 1-1: un punto che non serve a nessunoNella sfida salvezza tra Lecce e Venezia un punto a testa che, però, non serve a nessuno. Le due squadre non si, optano per dividersi la posta in palio e la situazione in classifica resta quella. Lagunari in vantaggio con l’autogol di Gallo al 50? poi al 65? è Baschirotto a pareggiare i conti. Il Venezia resta penultimo a quota 21, a -5 dal Lecce quart’ultimo.