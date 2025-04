Laspunta.it - La Regione sfila le spiagge ai Comuni. E’ polemica

Cambia la gestione dellelibere: con una nuova norma approvata in consiglio regionale, la competenza passa dai singolialla. La misura, motivata con l’obiettivo di garantire una gestione più uniforme e sostenibile del litorale, ha già sollevato reazioni contrastanti tra amministrazioni locali e cittadini.Secondo i promotori, il nuovo assetto permetterà un miglior coordinamento nella tutela ambientale, nella pulizia dellee nell’organizzazione dei servizi minimi per i bagnanti. “Si tratta di una riforma necessaria per valorizzare il nostro patrimonio costiero“, ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente, Elena Palazzo.Critici, invece, alcuni sindaci deicostieri, che denunciano un esautoramento delle loro competenze e temono che l’amministrazione regionale possa essere meno attenta alle esigenze specifiche del territorio.