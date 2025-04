Solidarietà al Castellani di Empoli l’iniziativa nazionale di Avis ‘Mettiti in gioco’

Leggi su Corrieretoscano.it

, un weekend all’insegna del dono ha coinvolto la città digrazie alcongiunta die Lega Serie A, che in occasione della 31esima giornata di campionato ha portato negli stadi italiani la campagna per promuovere la donazione di sangue e plasma.Ieri (6 aprile) allo stadio– in occasione della partita-Cagliari – 20 volontari diToscana hanno presidiato gli ingressi e gli spalti, portando il messaggio dellaanche tra i tifosi. Lo speaker dello stadio ha condiviso un messaggio dedicato ale il video della campagnaMettiti in gioco è stato trasmesso per sensibilizzare il pubblico.Sabato (5 aprile) in piazza della Vittoria i volontari diToscana sono stati presenti per l’intera giornata con un punto informativo, dialogando con cittadini e giovani, distribuendo materiale utile per avvicinarsi al gesto della donazione.