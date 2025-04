Jon Hamm e Your Friends and Neighbors | Stiamo vivendo la fine del Capitalismo I social? Giocano sporco

Hamm è, ancora, un "good bad guy" nello show Your Friends and Neighbors. Affabile, gentile, limpido, preciso e generoso nelle risposte. "Forse c'era qualcosa nell'acqua che ho bevuto", scherza, appena gli domandiamo come abbia fatto ad essere nuovamente un ragazzaccio. Lo interviStiamo in esclusiva via Zoom per cinque minuti, che sembrano durare un secondo: dall'altra parte dello schermo un attore incredibile, e icona assoluta. Nella serie firmata da Jonathan Tropper, disponibile su Apple TV+ in nove episodi (settimanali, . Movieplayer.it - Jon Hamm e Your Friends and Neighbors: “Stiamo vivendo la fine del Capitalismo. I social? Giocano sporco” Leggi su Movieplayer.it Sì, abbiamo intervistato l'ex Don Draper, ancora uno splendido "good bad guy" per la serie Apple. E sul sogno americano ci dice: "Dovremmo tornare ad accontentarci". C'è riuscito di nuovo. Undici anni dopo la folgorazione Don Draper - nella miglior opera seriale mai scritta, Mad Men - Jonè, ancora, un "good bad guy" nello showand. Affabile, gentile, limpido, preciso e generoso nelle risposte. "Forse c'era qualcosa nell'acqua che ho bevuto", scherza, appena gli domandiamo come abbia fatto ad essere nuovamente un ragazzaccio. Lo interviin esclusiva via Zoom per cinque minuti, che sembrano durare un secondo: dall'altra parte dello schermo un attore incredibile, e icona assoluta. Nella serie firmata da Jonathan Tropper, disponibile su Apple TV+ in nove episodi (settimanali, .

