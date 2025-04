Laspunta.it - Di Bernardo “Il mio primo pensiero è Grottaferrata”

Leggi su Laspunta.it

“Lontano da? Ma figurarsi! Ho appena iniziato a scaldare i motori.” E’ il Sindaco Mirko Diad uscirsene così dopo le voci messe in giro, forse artatamente, che lo vorrebbero pronto a spiccare il volo lontano da Grottafferata, tra carriera universitaria e carriera politica, soprattutto la seconda.Ma di andarsene dadopo il lavoro che la sua coalizione ha prodotto, ridando vita ad una città senza anima, non ne ha proprio voglia il Sindaco.I risultati del risveglio urbanistico, culturale e sociale della città è sotto gli occhi di tutti, al di la dei detrattori. Il dato è che ormai in consiglio comunale l’opposizione non esiste più.“Non siamo ai titoli di coda” dice Diusando il linguaggio cinematografico “ma siamo a metà film”” Ho letto con piacere e un pizzico di divertimento, le ricostruzioni creative su futuri scenari politici, candidature, trampolini e voli pindarici verso chissà quale destinazione.