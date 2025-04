Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2025 ore 07:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazionesud con code tra Torrenova di raccordo anulare code peranche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia segnalato anche un incidente in prossimità dello svincolo di via Tuscolanain coda anche lungo la carreggiata esterna tra Cassia bis e Cassiarallentato con code sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra Tor Cervara il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana in via Salaria verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria concludi tra via di Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe con i lavori di potatura e via Gregorio VII con modifiche alla viabilità in base all' avanzamento dei lavori prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito