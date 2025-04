Inter torna il ritmo di Barella! Con lui altra musica – CdS

Barella in perfette condizioni in vista della partita contro il Bayern Monaco. Come scrive il Corriere dello Sport, per i nerazzurri ci sarà il centrocampo già collaudato senza nessuno scherzo. RITORNO – Archiviato il 2-2 contro il Parma con una formazione rivisitata, in casa Inter torna il sole con il rientro di Nicolò Barella. Come scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il dinamismo di Nicolò Barella è stato uno degli elementi che è mancato maggiormente nella ripresa contro i ducali. E adesso è tornata anche la grinta di Barella che contro il Parma era rimasto ai box per squalifica. Sabato, in campionato, Simone Inzaghi ha scelto una soluzione sperimentale, schierando sia Asllani che Calhanoglu titolari contemporaneamente. Domani a Monaco invece, Inzaghi avrà il centrocampo titolare con Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu. Inter-news.it - Inter, torna il ritmo di Barella! Con lui altra musica – CdS Leggi su Inter-news.it Simone Inzaghi ritrova Nicolòin perfette condizioni in vista della partita contro il Bayern Monaco. Come scrive il Corriere dello Sport, per i nerazzurri ci sarà il centrocampo già collaudato senza nessuno scherzo. RITORNO – Archiviato il 2-2 contro il Parma con una formazione rivisitata, in casail sole con il rientro di Nicolò. Come scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il dinamismo di Nicolòè stato uno degli elementi che è mancato maggiormente nella ripresa contro i ducali. E adesso èta anche la grinta diche contro il Parma era rimasto ai box per squalifica. Sabato, in campionato, Simone Inzaghi ha scelto una soluzione sperimentale, schierando sia Asllani che Calhanoglu titolari contemporaneamente. Domani a Monaco invece, Inzaghi avrà il centrocampo titolare cone Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu.

Inter, a Parma torna la Thu-La. Frattesi per Barella - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ... (video.sky.it)

Inter e Nazionale: Barella brilla ma c’è un problema serio - Nonostante le ottime prestazioni di Barella, c’è un problema che affligge la nazionale. Capello l’ha svelato: la soluzione potrebbe arrivare dall’Inter ... per il suo ritmo e la sua ... (calcioblog.it)

Inter, qualcosa non torna: i voti dei nerAzzurri fanno discutere - Nonostante la clamorosa rimonta, i giudizi sui nerazzurri in azzurro non sono positivi. L’Inter ha seguito con attenzione la prestazione dei suoi giocatori impegnati con la maglia della Nazionale. L’ ... (calcioblog.it)