Il Papa va in piazza e fa tremare i medici | In mezzo alla gente rischio di contagio

Raccontano che ieri mattina, quando il professor Sergio Alfieri, direttore del dipartimento chirurgico del policlinico Gemelli e medico curante di Papa Francesco, è stato informato della volontà del Santo Padre di scendere in Basilica e successivamente di andare anche in piazza San Pietro per un saluto alle migliaia di pellegrini giunti per il Giubileo dei malati, sia trasecolato. Non solo, pare che il professore abbia cercato di dissuadere in tutti i modi possibili l'augusto paziente dal compiere questo gesto rischioso, prospettandogli finanche la possibilità che un'azione del genere avrebbe potuto vanificare tutti gli sforzi medici fatti nelle ultime settimane. La reazione di Alfieri è più che comprensibile, qualsiasi medico avrebbe sconsigliato ad un paziente così anziano - e ancora non del tutto guarito dall'infezione alle vie respiratorie e dalla polmonite che lo hanno simultaneamente colpito a metà febbraio - di avvicinarsi così tanto ad altre persone.

