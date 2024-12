Lettera43.it - Michele Merlo, la famiglia chiede il risarcimento al medico e all’azienda sanitaria

Si riapre la vicenda giudiziaria sulla morte di, il cantautore di Rosà morto a 28 anni nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. La suaha deciso di citare in giudizio, davanti al tribunale civile, Pantaleo Vitaliano, ildi base dell’artista, e l’Usl 7 Pedemontana, aziendadi riferimento per ildi. In sede penale il giudice aveva archiviato la posizione del dottore, che era stato accusato di non essersi accorto in tempo della malattia che aveva colpito il giovane. «Ci siamo rivolti al giudice civile per ottenere l’accertamento della responsabilità del», ha spiegato l’avvocato dei genitori di, «e ildel danno sia patrimoniale che non patrimoniale». Nella prima tipologia di indennizzo rientrano le spese mediche e quelle funerarie sostenute dalladel cantante, oltre alla stima del danno economico per la stessa viste le possibilità di carriera che avrebbe avuto il figlio, ex concorrente di Amici.