Il sovrappeso è correlato al livello di istruzione | il 56% ha al massimo licenza media

Leggi su Orizzontescuola.it

L’eccesso di peso mostra una correlazione significativa con ildi. Tra le persone con un titolo di studio universitario, come mostrano i dati ISTAT, la prevalenza dell’eccesso di peso si attesta al 34,7%, suddivisa in 27,3% ine 7,5% obese. Tale percentuale cresce al 46,3% tra chi possiede un diploma (con il 34,7% ine l’11,6% obeso) e raggiunge il 56,5% tra coloro con alla(di cui il 41,2%e il 15,3% obeso). Questo trend è presente in tutte le fasce d’età e interessa sia gli uomini sia le donne.L'articolo Ilaldi: il 56% ha al