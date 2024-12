Movieplayer.it - Un posto al sole anticipazioni 17 dicembre: tra Micaela e Alice sta nascendo un’amicizia, Rossella è in crisi

Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna domani martedì 17su Rai 3 alle 20:50.Espedito prende una decisione dolorosa. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedente Nonostante l'atteggiamento arrogante e oppositivo del primario,riesce a darsi forza, continuando a lavorare con impegno in ospedale. Tuttavia, al suo occhio attento non sfugge che Fusco sembra aver puntato un'altra vittima, un fatto che preoccupa, facendola sospettare che ci sia qualcosa di losco nelle azioni del dottore.