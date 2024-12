Ilfattoquotidiano.it - Trump “batte” la ABC: la tv dovrà versagli 15 milioni di dollari per averlo accusato di stupro

Donald” la ABC, alla quale aveva fatto causa per diffamazione dopo che il suo giornalista George Stephanopoulos aveva erroneamente detto in onda che il presidente-eletto era stato ritenuto colpevole dellodella scrittrice E. Jean Carroll. Il network e il giornalista pagheranno 15di, più un altro milione per coprire le spese legali del presidente-eletto, e si scuseranno con un comunicato sul sito dell’emittente.Il patteggiamento segue la convocazione del giudice pere Stephanopoulos a deporre sul caso. Il presidente-eletto era stato chiamato per una deposizione in persona la prossima settimana, e lo stesso il giornalista. In extremis invece è stato raggiunto un accordo che archivia il caso, regalando una nuova importante vittoria al presidente-eletto, dopo l’archiviazione dei casi sull’assalto al Congresso e sulle carte segrete a Mar-a-Lago.