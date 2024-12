Movieplayer.it - Oceania 2 vola verso i 16 milioni di euro, debutto fiacco per Me contro Te e Kraven il cacciatore in Italia

Disney si prepara a un Natale coi fiocchi grazie al successo2, che conserva il primato al box officeno battendo perfino il film di Natale dei MeTe. Non si arresta la corsa di2, in testa al box officeno per la terza settimana consecutiva. L'avventura polinesiana Disney continua a incantare il pubblico nostrano, riversandosi nelle sale per vedere e rivedere le avventure dell'intraprendente Vaiana e del simpatico dio Maui. Altri 1,9diportano il sequel a sfiorare il traguardo dei 16segnando altre 261.244 presenze (dati Cinetel). Un successo per la nuova incredibile avventura al femminile che vanta, inno, la presenza delle voci di Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Angela Finocchiaro, Roberto Pedicini, Micaela Incitti e Raphael Gualazzi e della .