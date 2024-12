Nuoto | record storico di prize money nel 2024 7 1 milioni di dollari

Leggi su Sportface.it

I Mondiali diin vasca corta di Budapest recentemente conclusi hanno fatto la storia come l’evento con il numero più alto dimondiali mai battuti in un campionato nella piscina da 25 m. Ben 30 i primati caduti. La manifestazione ha contribuito a rendere ilun annoper World Acquatics. È stato raggiunto undi ben 7.1ditra tutti gli eventi disputati e 319 atleti, la cifra più alta nei 116 anni di storia dell’organizzazione. Nove, individuali, portano la firma di Gretchen Walsh, che arriva a undici con quelli in staffetta. L’americana è stata l’assoluta superstar della rassegna ungherese. “Sono davvero felice che World Acquatics stia restituendo alla comunità, consentendo ai nuotatori di realizzare i loro sogni. Che ci piaccia o no, il montepremi è un incentivo per far andare le persone più veloci.