Davidemaggio.it - Malinconico chiude con un doppio appuntamento: ci sarà la terza stagione?

E’ già tempo di salutare nuovamente Vincenzo, l’avvocato d’insuccesso interpretato da Massimiliano Gallo che qualche settimana fa era tornato su Rai 1 con la secondadella serie che lo vede protagonista. Dopo lapuntata di ieri sera, alle 21.30 di oggi andrà in onda il gran finale, e il pubblico già si interroga sul destino televisivo del personaggio.Partiamo da un presupposto fondamentale:è nato per diventare una nuova star Rai, è uno di quei personaggi le cui avventure potrebbero riempire stagioni e stagioni, complice il suo lavoro da avvocato e i tanti casi di cui potrebbe occuparsi nella sua carriera.Anche il suo interprete, arrivato nel mondo della serialità con ruoli minori, ha preso spazio fino a diventarne iconico protagonista, e già il prossimo 30 dicembre tornerà in onda con Questi Fantasmi!, diretto da Alessandro Gassmann.