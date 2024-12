Ilrestodelcarlino.it - Il battistrada ora si chiama Correggese. Lo Sporting sfata il tabù e vince al Torelli

SCANDIANO 2 VIRTUS CASTELFRANCO 0SCANDIANO: Antonioni, Barbieri M., Setti (30’ st Canalini), Faye, Maccabruni, Valestri, Ferrari (35’ st Romani), Waddi (40’ st Timperio), Davitti, Barbieri L. (42’ st Rinaldini), De Pietri Tonelli (28’ st Turrini). A disp. Tarabelloni, Lasagni, Bonora, Staiti. All. Baroni. VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Valcavi, Sanogo (13’ st El Hatimi), Gueye P., Ogunleye, Romanciuc (13’ st Simonetti), Ferrari (38’ st Cannas), Ferri (7’ st Corradi), Abdelazim, Gueye O. A disp. Gagliardi, Sighinolfi, Tondelli, Toselli. All. Benetti. Arbitro: Candela di Parma. Reti: 45’ Barbieri L.; 33’ st Turrini. Note: ammoniti Antonioni (S), Passini e Valcavi (V). Con un gol per tempo, loScandiano ha la meglio sul fanalino Castelfranco. Apre le marcature a pochi istanti dall’intervallo Luca Barbieri, abile a ribattere in rete dopo la respinta di Nicolosi; il raddoppio è opera del baby Turrini, che insacca dopo una bella azione personale.