Benzema sta pensando al ritiro, potrà rappresentare il Real Madrid in Arabia (Relevo)

Karimstarebbe meditando di ritirarsi dal calcio giocato; l’indiscrezione sull’attaccante dell’Al Ittihad e Pallone d’oro nel 2022 è stata riportata dastaalilinIl portale scrive:Uno dei problemi più complessi nello sport è decidere quando mettere fine alla carriera. Ci sono giocatori che scelgono di farsi da parte, come. L’attaccante francese sta giàale non esclude che potrebbe anche essere nel 2025, alla fine della stagione in corso. Non ha ancora preso la decisione finale, ma riconosce i sintomi che lo spingono a quella riflessione. Inizia a stancarsi delle routine quotidiane, come gli allenamenti, che insi svolgono dalle ore 19:00 a causa delle alte temperature mattutine.