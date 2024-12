Metropolitanmagazine.it - Asterix & Obelix: Il duello dei capi, il Teaser trailer ufficiale della serie animata Netflix

ha svelato il primoin 3D di Alain Chabat: Ildei, adattata dalla settima storia dell’iconicaa fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo che vede contrapposti i coraggiosi Galli ai Romani. Pubblicato per la prima volta nel 1964 con il titolo “La battaglia dei” (“Le Combat des Chefs”), il racconto vede il villaggio divulnerabile di fronte ai Romani quando il maestro di pozioni Panoramix viene colpito alla testa da un menhir e perde la memoria. Senza le sue conoscenze, gli abitanti del villaggio non hanno più accesso alla pozione magica che è il segretoloro superiorità sul campo di battaglia.La nuovavede il coinvolgimento dell’attore e regista Chabat nel progetto. Il suo film live action del 2002: Missione Cleopatra rimane il più amato e di maggior successo tra tutti gli adattamenti cinematografici e televisivi difino ad oggi, sia in patria che a livello internazionale.