Stefano Mei è commendatore premiato da Mattarella | Un’emozione incredibile

Forlì-Cesena, 15 dicembre 2024 – La prestigiosa onorificenza didella Repubblica gli è stata conferita nello scorso mese di giugno. Orgoglioso e soddisfatto,Mei stava aspettando che la pergamena fosse inviata, come da prassi istituzionale, alla Prefettura di Forlì, la città nella quale l’ex podista vive da tanti anni con la sua famiglia. Se le cose avessero seguito questo iter, a consegnargli il titolo disarebbe stato il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri. Invece quasi due settimane fa, mentre era in partenza per la Turchia dove erano in programma gli Europei di cross, all’attuale presidente della Fidal (la Federazione italiana di atletica leggera) è arrivata una telefonata dal Quirinale. “Confesso che ogni tanto chiamavo la segreteria del Prefetto di Forlì e rompevo le scatole per sapere quando sarebbe arrivata la mia onorificenza – racconta Mei, che è in carica da quattro anni, da gennaio 2021 –, ma mi rispondevano sempre che ancora non avevano avuto informazioni.