Quotidiano.net - Il lievitato natalizio da ‘scarpetta’

DELLA BURSCH Ingredienti 125 gr Farina 00 4 gr Lievito di birra 30 gr Latte 1 Uovo 60 gr Tuorlo 25 gr Zucchero Per la montata 200 gr Zucchero 200 gr Burro morbido Montate molto bene le uova i tuorli con lo zucchero, dopo di che aggiungete il lievito disciolto nel latte e, per finire, anche la farina. Togliete dalla planetaria il composto e formate una palla da lasciare riposare per 1 ora in frigo coperta. Riprendete l’impasto e stendetelo. A circa mezzo centimetro cospargete con la montata di burro e zucchero aiutandovi con una spatola. Quindi tagliate a strisce l’impasto e arrotolatelo su se stesso (come una sorta di cinnamon rolls). Prendete l’arrotolato, posizionatelo all’interno di una ciotolina (che possa successivamente andare in forno) quindi lasciatelo lievitare per 2 ore.