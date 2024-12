Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Tiberi e il suo 2025: "Tutto sul Giro d'Italia. E sogno il riscatto al Mondiale"

Roma, 15 dicembre 2024 - L'delmaschile si aggrappa ai talenti in erba e ancora grezzi, il più pronto dei quali sembra Antonio, che ha parlato del suoai microfoni della trasmissione Rai 'Radio Corsa'. Le dichiarazioni di"Il mio obiettivo sarà migliorare ulteriormente rispetto al passato: finora ci sono sempre riuscito, scoprendo qualcosa in più dei miei limiti. La maglia bianca ald'mi ha dato tanto: finora è stata la mia vittoria più bella nel, perché raggiunta nella gara che sognavo di correre fin da bambino. Alla prima partecipazione sono entrato nella top 5 e ho portato a casa il simbolo dedicato al miglior giovane: non male come debutto". L'impressione è che l'ambiziosissimopossa crescere anche nelle corse di un giorno.