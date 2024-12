Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Love, Reason, Get Even, Puntate Turche: Ozan Si Riconcilia Con Suo Fratello Segreto!

, Get: Ayaz, il misterioso fratellastro di, vuole vendicarsi di lui. Dopo tanti piani e problemi, i due arrivano alla pace!, Getprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà il personaggio di Ayaz. Inizialmente misterioso e vendicativo nei confronti di. Ben presto però emergerà un legame familiare tra i due e, nel corso del tempo, si arriverà anche ad un lieto fine inaspettato per i due fratelli. Ma ecco che cosa sta per succedere., Get: Ayaz arriva per vendicarsi di!Nel corso delledi, Getdeve affrontare dei nuovi ostacoli per i suoi affari. Qualcuno gli sta mettendo i bastoni tra le ruote e sta di nuovo tramando contro la sua azienda, come è già successo tante altre volte in passato.