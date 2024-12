.com - Napoli-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il ko del Maradona contro la Lazio, oggi sabato 14 dicembre, ildi Antonio Conte affronta l’al Bluenergy Stadium. Gli azzurri sono al momento secondi in classifica con 32 punti, a –2 dall’Atalanta capolista. I bianconeri, reduci dal successo per 2-1 contro il Monza, sono invece noni a quota 20. Il grande assente tra gli uomini di Conte è Kvaratskhelia, fermato da infortunio, mentre Runjaic ha perso Zarraga e ragiona su un ritorno alla difesa a 3. Ecco ledella sfida di oggi alle 18:(3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.