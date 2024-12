Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo centrocampista per il Chiesanuova: ingaggiato Alessio Palladini

Continua a rimodellarsi ilin questa finestra di mercato. La società biancorossa ha completato il secondo acquisto tesserando, quasi 25enne (compirà gli anni domani) che aveva iniziato questa stagione in Abruzzo, col Mosciano. In passato per lui tanta serie D, con Sangiustese, Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo e anche club del Lazio. Un altro, lui con doti anche da mezzala, dopo averla scorsa settimana il fuoriquota Sfasciabasti. D’altronde in quel settore del campo, mister Mobili ha prima perso per infortunio Sopranzetti e poi è stato svincolato Pesaresi. Due in meno e di conseguenza ecco i due innesti. Da capire se il presidente Bonvecchi vorrà fare un’ultima operazione e in questo caso riguarderebbe l’attacco. Intanto tra 48 ore si tornerà in campo e al "Sandro Ultimi" ilospiterà l’Alma Juventus Fano.