Sapori sostenibili. Nasce il panettone con la farina di grillo

Davide Muro, Mastrodell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo, ha presentato unche guarda al futuro, un prodotto di eccellenza non solo a livello gastronomico ma anche e soprattutto per quanto riguarda le proprietà nutritive e di benessere:PanCricrì, il primorealizzato con ladi. Una ricetta innovativa che utilizza un superfood d’eccezione dai noti valori nutrizionali, un’ottima fonte proteica ad alto valore biologico e ricco in amminoacidi essenziali e vitamine. Quindi, unsenza lattosio, che permette anche a chi ha problematiche di salute così come a chi persegue uno stile di vita orientato al benessere e al piacere di godersi le feste natalizie senza scegliere tra gusto, golosità e benessere. PanCricrì è infatti adatto per chi segue una dieta specifica o uno stile di vita attivo, il nuovoè ideale per abbinare i piaceri del palato e la salute in una forma sostenibile rivoluzionando la tavola natalizia.