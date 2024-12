Ilfattoquotidiano.it - Sangiuliano, il Garante della privacy chiede la registrazione della puntata di Report

Acquisire ladisull’ex ministro Gennaro. È quello che ha deciso di fare ilper la protezione dei dati personali. “A seguitoricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l’ex ministroe la moglie nell’ambitotrasmissione, ha integrato l’istruttoria già avviata, rindo di acquisire latrasmissione al fine di completare gli accertamenti di competenza”, si legge in una nota dell’Autorità, che “ribadisce ai media e siti web di attenersi al più rigoroso rispettonormativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell’essenzialità dell’informazione”.Nei giorni scorsi avevano provocato polemica gli audio mandati in onda durante l’inchiestatrasmissione di Sigfrido Ranucci.