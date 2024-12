Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia: potenziamento dei controlli di vicinato per la sicurezza urbana

Sala piena di residenti, ieri, ai Chiostri di San Pietro, per l’assemblea pubblica dedicata ai cittadini nell’esagono, stazione ed ex Gasometro. Durante l'incontro, sono stati discussi casi di spaccio e persone intente a drogarsi a cielo aperto, per ascoltare le misure da adottare e il ruolo strategico dei gruppi dinella prevenzione del degrado nella città storica. "Obiettivo è costituire idiin zone della città che ancora non li hanno organizzati", ha dichiarato il sindaco Marco Massari. "Una quarantina sono esistenti e altri ne sorgeranno, al fine di una prevenzione". L’occasione è valsa a spiegare a tutti come funziona il sistema dellapubblica in provincia e come i cittadini possono contribuire ad accrescere idi. "Prefettura, forze di polizia e sindaco vi concorrono, in un contesto in cui il comitato per lapubblica è l’organo chiave", specifica Gabriele Gavazzi, capo di gabinetto della Prefettura.