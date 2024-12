Isaechia.it - Pier Silvio Berlusconi: “L’Isola dei Famosi si farà. Il Grande Fratello? Non ho mai detto no al trash, non sono bacchettone!”

Nel corso della conferenza stampa di fine anno tenutasi all’interno degli studi Mediaset, l’amministratore delegato della reteha discusso del futuro dele dedei.In merito al reality show condotto da Alfonso Signorini, di cui si è vociferata una chiusura anticipata a causa del calo di ascolti (QUI l’articolo in cui ne abbiamo parlato), l’AD di Mediaset ha assicurato che la messa in onda del programma non è a rischio. Ecco le sue parole ai giornalisti, come riportate da Davide Maggio:Ilè e rimarrà una macchina televisiva straordinaria. Io penso chesia uno dei prodotti più forti al mondo anche per il futuro. (.) Dei cambiamenti? Onestamente cast migliore, cast peggiore, momento migliore, momento peggiore ma non stravolgimenti.