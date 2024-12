.com - I Marilyn pubblicano il nuovo singolo Sole Luna

tornano con ile lo presentano dal vivo in un live a Pisa questa seraItornano con il, presentato in anteprima in occasione della Partita del cuore che si è svolta sabato 16 novembre allo stadio Arena Garibaldi. Questo brano, che testimonia la ricerca compiuta in questo periodo di lavoro intenso in studio, vede l’approdo a sonorità inedite, frutto della sperimentazione e della scoperta della loro vera identità, resa possibile grazie all’apporto del manager Stefano Francesconi.Una canzone che è uscita oggi venerdì 13 dicembre per Zoo Dischi e con la produzione di Pio Stefanini, giorno del loro primo live alla Backstage Academy di Pisa. Ingresso gratuito con il tesseramento al locale. La band toscana ha da poco firmato un contratto con il booking Kashmir Music e nei prossimi mesi avrà l’occasione di aprire ad alcune delle realtà più importanti del panorama italiano.