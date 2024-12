Sechi | è il terzo Natale con Meloni premier e rosicano ancora

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il centrodestra sta mettendo a punto la sua terza legge di Bilancio e si prepara algiro di boa del, la legislatura dopo le feste entrerà nella seconda fase, quella che poi conduce alle elezioni politiche. Il dato reale che emerge dalla cronaca è una stabilità del governo che nella storia politica d'Italia è cosa rara e in Europa è diventata un'eccezione (la nostra). Nei forum internazionali la leadership di Giorgiaè consolidata e nel presente caotico in cui siamo immersi, con un cambio profondo dei protagonisti e il ritorno della sfida tra le grandi potenze, il capo del governo italiano è un punto di riferimento. Per queste ragioniè stata incoronata da Politico - fonte a cui si abbevera l'intelligentsia di Bruxelles - come «la persona più potente d'Europa».sta percorrendo la strada dell'esperienza, quella che trasforma un politico in uno statista.