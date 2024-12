Lanazione.it - "Mezzo rotto" non si ferma, Alessandra Amoroso a Firenze

Anni di successi e un nuovo traguardo raggiunto proprio martedì. Il singolodi, in collaborazione con la giovanissima rapper BigMama, ha raggiunto la vetta del doppio disco di platino, rimanendo in testa alle classifiche per molte settimane. Ed è proprio la cantautrice uscita da Amici a portare i suoi successi al Mandela Forum, stasera (ore 21) aper “Fino A Qui In Tour“. Un modo anche per empatizzare con il pubblico che nei palazzetti aspetta di ascoltare l’ultimo singolo Si mette male, scritto insieme a Tananai e con Davide Simonetta, ormai uno dei più grandi produttori italiani, Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion. Un brano che portadi nuovo altrove rispetto alle classiche ballad e che porta all’ascoltare un detto non detto che traspare anche dalla modulazione della vocalità dell’artista, che non nasconde in alcuni tratti la sua sensualità.