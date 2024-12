Liberoquotidiano.it - JULIOVERNIA, IL LIBRO DI RACCONTI DELL'EDUCATORE DEMURTAS PER CURARE LA MENTE

(Adnkronos) - “Non leggiamo e scriviamo perché è carino ma perché siamo membria razza umana”.Questa frase pronunciata da Robin Williams nel film “L'attimo fuggente” racchiude nel migliore dei modi il lavoro di Marco, un pedagogista edsocio-sanitario con il pallino'arte: "Sono convinto -spiega- che la creatività sia il passe-partout per aprire le stanze del passato. Un lavoro introspettivo il suo che, attraverso uno spettacolo o un film, può avere un valore curativo per chi lo propone ma anche per chi ne usufruisce"., che, fra le altre cose, ha diretto il film "Buon Lavoro" con l'attore Giancarlo Giannini e vari suoi allievi, con problematiche di disagio e disabilità, ha studiato sceneggiatura e didattica del cinema alle scuole "Omero" e "Sentieri Selvaggi" e scrittura creativa alla scuola Holden: "Ho compreso -afferma- che intervenire sui vissuti sia per me un dovere".