Ilgiorno.it - I Patagarri a Milano, il quintetto jazz di X Factor incontra i fan: “Pronti a tutto ciò che verrà adesso (reggiseni inclusi)”

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 dicembre 2024 – Sabato 14 dicembre alle 17, nel negozio Sky di Corso XXII Marzo 5, Isaranno i protagonisti di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontreranno i loro fan. Un’occasione per conoscere da vicino ilterzo classificato nel corso della finale dello show, andata in scena la settimana scorsa da piazza del Plebiscito a Napoli. La band, composta da cinque ragazzi di, è stata la grande sorpresa dell’edizione appena terminata (che ha incoronato Mimì Caruso): scelti da Achille Lauro per la sua squadra, hanno conquistato (per primi) l’accesso alla finale, a suon died esibizioni travolgenti. E grazie anche a un inedito molto apprezzato (“Caravan”). Ma chi sono i? La band (che deve il suo nome al trio Aldo, Giovanni e Giacomo) è composta da Francesco Parazzoli, Jacopo Protti, Daniele Corradi, Giovanni Monaco e Arturo Monico .